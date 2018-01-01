Тринадцатая невеста. Милена Завойчинская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Тринадцатая невеста" – фантастический роман Милены Завойчинской, жанр детективная фантастика, любовное фэнтези, попаданцы. Не стоит доверять незнакомцам и принимать сомнительные подарки. Этот урок я усвоила, когда неожиданно стала чьей-то невестой. Жених-то оказался из другого мира, и невеста я не единственная. И предстоит мне теперь выжить в отборе невест будущего императора Калахари. Почему выжить? А потому что слишком многим мешает тринадцатая невеста из Запретного мира. И надежда вся лишь на собственное везение, да новых друзей – хрустального дракона и ригатов. А если и любовь повезет встретить, то я не стану жаловаться. © Завойчинская Милена Валерьевна © ИДДК



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