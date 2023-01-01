WinkАудиокниги«Три возраста Окини-сан» Возраст второй. Расстрел аргонавтов. Валентин Пикуль
«Три возраста Окини-сан» Возраст второй. Расстрел аргонавтов. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Классика357 мин12+
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Сюжет
В 1904 году начинается русско-японская война. Капитан первого ранга Коковцев и его старший сын мичман Георгий отправляются в составе Второй Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Во время Цусимского сражения броненосец, на котором служил Георгий, героически погибает вместе с ним и Георгий. Сам Коковцев попадает в японский плен…
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