«Три возраста Окини-сан» Возраст второй. Расстрел аргонавтов. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1904 году начинается русско-японская война. Капитан первого ранга Коковцев и его старший сын мичман Георгий отправляются в составе Второй Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток. Во время Цусимского сражения броненосец, на котором служил Георгий, героически погибает вместе с ним и Георгий. Сам Коковцев попадает в японский плен…



«Три возраста Окини-сан» Возраст второй слушать на видеосервисе Wink.