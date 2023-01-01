«Три возраста Окини-сан» Возраст третий. Vae Victis. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В центре романа «Три возраста Окини-сан» трагическая судьба Владимира Коковцева, прошедшего путь от мичмана до адмирала российского флота. Писатель проводит своего героя через ряд исторических событий – русско-японскую и Первые мировые войны, Февральскую и Октябрьскую революции. И хотя пис�атель обозначил свой роман, как «сентиментальный», это не совсем так. На фоне любви русского офицера и японской девушки развертывается политическая интрига взаимоотношений России и Японии



«Три возраста Окини-сан» Возраст третий слушать на видеосервисе Wink.