Три товарища. Эрих Мария Ремарк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это удивительная книга, которую нельзя пропустить и оставить без внимания хотя бы ради того, чтобы понять, что существует на свете что-то более важное и ценное, чем деньги, карьера и успех, то, что не проходит с годами и способно творить чудеса и изменять людей. Это Дружба. Когда уверен, что если случилась беда – ты не один. «Там, за туманом, по бледно-серым дорогам летела помощь, фары разбрызгивали яркий свет, свистели покрышки, и две руки сжимали рулевое колесо, два глаза холодным уверенным взглядом сверлили темноту: глаза моего друга…». Это Любовь. Когда кажется, что друг без друга нечем дышать и незачем жить. «И ты должна умереть? Ты не можешь умереть. Ведь ты – это счастье». Это Человеческие отношения. Когда весь мир против тебя, но находишь в себе силы для борьбы против лжи, корысти и бессердечия. «Все рушилось, фальсифицировалось и забывалось. А тому, кто не умел забывать, оставались только бессилие, отчаяние, безразличие и водка. Прошло время великих человеческих мужественных мечтаний. Торжествовали дельцы. Продажность. Нищета». Искренний и удивительный по поэтичности роман о настоящей любви, о бескорыстном товариществе, в прочтении Максима Пинскера – спасет от одиночества и научит состраданию. Издание осуществлено в рамках соглашения с Фондом Лэте Паулетте Ремарк с/о Литературным Агентством Морбукс и Литературным Агентством «Синопсис» © by The Estate of Late Paulette Remarque © перевод И. Шрайбер (наследники) ©



