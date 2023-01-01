Три толстяка. Юрий Олеша (книга, 2020) слушать онлайн

Юрий Карлович Олеша написал свое самое известное произведение – сказку «Три толстяка» в 1924 году. После этого к писателю пришла слава и популярность, но, к сожалению, ненадолго. Выступление Ю. Олеши в защиту Дмитрия Шостаковича композитору не помогло, но писателю навредило. В 1936 году на публикацию произведений Юрия Олеши, а также на упоминание его имения в печати был наложен запрет, снятый властями только в 1956 году. Именно тогда были изданы «Избранные сочинения» писателя и переизданы «Три толстяка» – романтическая сказка о девочке-кукле Суок, канатоходце Тибуле, оружейнике Просперо и наследнике Тутти и о борьбе восставшего народа против злых угнетателей – Трех Толстяков.



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