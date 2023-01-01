Три сестры (спектакль). Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спектакль по одноименной пьесе. Московский Художественный академический театр СССР им. М. Горького, 1947 год. Автор постановки В. Немирович-Данченко «Три сестры» – одна из самых известных пьес А. П. Чехова. Три генеральские дочки – Ольга, Маша и Ирина Прозоровы, чье детство прошло в Москве, заброшены судьбой в захолустный городок. Поначалу им кажется, что впереди – радостная и наполненная смыслом жизнь, счастливая любовь, возвращение в столицу. Но постепенно скука и однообразие провинциальной жизни разбивают в прах все их мечты…



Три сестры (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.