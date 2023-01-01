Три сестры. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Три сестры» Антона Павловича Чехова – великого русского писателя, классика мировой литературы, почeтного академика Императорской Академии наук по разряду изящной словесности . Одного из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены практически на все языки Мира. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнeвый сад», на протяжении более ста лет ставятся во многих театрах мира и многократно экранизированы. За свою писательскую карьеру Антон Павлович Чехов создал более пятисот произведений, многие из которых стали классикой мировой литературы. Книга прочитана популярным артистом, телеведущим, режиссером и актером дубляжа Павлом Конышевым. "Ольга. Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег. Ирина. Зачем вспоминать! За колоннами, в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый. Ольга. Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору, в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно. Чебутыкин. Черта с два! Тузенба...Слушайте книгу.



Три сестры слушать на видеосервисе Wink.