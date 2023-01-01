WinkАудиокнигиТри разговора. Владимир Соловьев
Три разговора. Владимир Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература477 мин12+
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Сюжет
«Три разговора» о войне, прогрессе и конце всемирной истории – одно из последних литературно-философских произведений В.Соловьева. Некая Дама, Генерал, Политик, г-н Z, напоминающий автора, и князь-толстовец спорят за вечерним чаем о роли насилия в истории, о противоречии между моральными запов�едями и реальным ходом истории, о возможности установления вечного мира. «Три разговора» завершает «Краткая повесть об антихристе» – пророчество о судьбах человечества в XX и XXI веке и о конце времен.
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