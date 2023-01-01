Три разговора. Владимир Соловьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Три разговора» о войне, прогрессе и конце всемирной истории – одно из последних литературно-философских произведений В.Соловьева. Некая Дама, Генерал, Политик, г-н Z, напоминающий автора, и князь-толстовец спорят за вечерним чаем о роли насилия в истории, о противоречии между моральными запов�едями и реальным ходом истории, о возможности установления вечного мира. «Три разговора» завершает «Краткая повесть об антихристе» – пророчество о судьбах человечества в XX и XXI веке и о конце времен.



Три разговора слушать на видеосервисе Wink.