Три мушкетера. Александр Дюма (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Александр Дюма – уникальный литературный феномен, а его «Три мушкетёра» – большая и неотъемлемая часть той литературы, которая увлекает с детства и оставляет впечатление на всю жизнь. Франция 17 века оживает через захватывающие приключения выдуманных персонажей и исторических личностей. Это известный всем эпос о рыцарстве, чести и безрассудстве, наполненный романтическими героями и героинями, королями и королевами, кавалерами и преступниками в круговороте приключений, шпионажа, заговоров, убийств, мести, любви, скандала и загадки. К юбилею Александра Дюма мы хотим представить вам нечто большее, чем просто проект. «Три мушкетёра» – это мечта, давняя, почти детская, которую нам посчастливилось исполнить. Это одна из самых любимых книг Григория Переля, который одарил роман новым и неповторимым голосом. Это аудиокнига, которая исполнена страстью, как литературной, так и личной. Сегодня мы делимся этой страстью с вами и надеемся, что она окажет на вас такое же впечатление, какое «Три мушкетёра» оказали на нас.





Три мушкетера слушать на видеосервисе Wink.