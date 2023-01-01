Три мушкетера. Александр Дюма (книга, 1844) слушать онлайн

Знаменитый роман о приключениях молодого гасконца д'Артаньяна и трех его друзей-мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса увидел свет в 1844 году. В предисловии к книге Дюма писал, что основой романа послужили некие мемуары, найденные во Французской национальной библиотеке. Позже выяснилось, что источником вдохновения для писателя стали «Воспоминания господина д`Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров». Действие романа начинается в 1625 году в Париже, куда приезжает «великолепный гасконец» д'Артаньян в надежде стать одним из королевских мушкетеров. Неожиданно для самого себя д'Артаньян оказывается втянут в водоворот заговоров и придворных интриг. Дальнейшая история о неразлучных друзьях-мушкетерах, алмазных подвесках королевы Анны, кардинале, миледи и герцоге Бэкингемском известна, без преувеличения, всем. Аудиокнигу «Три мушкетера» озвучил создатель экранного образа Атоса в одноимeнном отечественном фильме – Вениамин Смехов.



Три мушкетера слушать на видеосервисе Wink.