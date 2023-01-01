Три мушкетера. Александр Дюма (книга, 1844) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый роман о приключениях молодого гасконца д`Артаньяна и трех его друзей-мушкетеров: Атоса, Портоса и Арамиса увидел свет в 1844 году. В предисловии к книге Дюма писал, что основой романа послужили некие мемуары, найденные во Французской национальной библиотеке. Позже выяснилось, что источником вдохновения для писателя послужили «Воспоминания господина д`Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров». Действие романа «Три мушкетера» завязывается в 1625 году, в Париже, куда приезжает «великолепный гасконец» д`Артаньян в надежде стать одним из королевских мушкетеров. Неожиданно для самого себя д`Артаньян оказывается втянут в водоворот заговоров и придворных интриг. Аудиоверсия издана с сокращениями. Также не пропустите продолжение аудиокниги «Три мушкетера» – «Двадцать лет спустя»



Три мушкетера слушать на видеосервисе Wink.