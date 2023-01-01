Три краски. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Под Новый год Лариса получила от родной телекомпании подарок – набор красок для волос. И хотя ей как самой отстающей сотруднице подсунули бракованную упаковку, девушка не обеспокоилась качеством косметики. Все знают: по натуральному цвету волос многое можно сказать о характере человека. Думала ли Лара, что окрашивание в черный повлечет глубинные изменения и темперамента, и образа жизни! Не нарадуется теперь начальство успехам своей журналистки. Счастлива и она сама: не зависит от мужского внимания, чувствует в себе самодостаточность. Но в коробке осталось еще две краски – блонд и рыжий. Каких чудес ждать от их использования?



Три краски слушать на видеосервисе Wink.