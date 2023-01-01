Три флакона авантюры. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

Мы – интриганы и пакостники! Умение манипулировать, плести интриги, творить подставы разных уровней и качества – это все про нас! Нас все не любят, а мы друг друга – тем более. Нас терпеть не могут, но без нас не в силах обойтись… Мы – машинное масло в колесах Системы! Да-да… Это нам так красиво говорили при поступлении в Академию, на «славный и достойный» факультет Интриг и Пакостей. А что в итоге? Лично для меня, скромной мавки Невилички Подкоряжной, все повернулось так, что без вышеупомянутых ценных навыков просто не выжить!



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