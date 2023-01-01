Трейдинг. Первые шаги. Александр Элдер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О трейдинге – одном из самых увлекательных видов деятельности. Став успешным трейдером, вы можете жить и работать в любом уголке земного шара, быть независимым от рутины и ни перед кем не отчитываться. Но глядя на внешнюю привлекательность, мало кто из новичков осознает, какой работы и дисциплины требует биржа.



Трейдинг слушать на видеосервисе Wink.