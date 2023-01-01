WinkАудиокнигиТрейдинг. Первые шаги. Александр Элдер
Трейдинг. Первые шаги. Александр Элдер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература136 мин12+
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Сюжет
О трейдинге – одном из самых увлекательных видов деятельности. Став успешным трейдером, вы можете жить и работать в любом уголке земного шара, быть независимым от рутины и ни перед кем не отчитываться. Но глядя на внешнюю привлекательность, мало кто из новичков осознает, какой работы и дисциплины требует биржа.
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