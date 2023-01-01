Третья мировая война. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Леонида Млечина «Третья мировая война». Вторая мировая война преподнесла человечеству страшный урок. Однако сегодня всe чаще слышны речи о неизбежности новой войны. Вновь звучат нацистские лозунги. Политическую арену завоeвывают демагоги правого толка, призывающие очистить Европу от «чужих» и «восстановить национальную идентичность» коренного населения. На примере нацистской Германии, фашистской Италии и других европейских государств автор показывает, что диктатура пользовалась безграничной поддержкой большинства и выражала чаяния своего народа, который сам, по доброй воле, принимал активное участие в терроре. Оказавшись перед выбором: убивать или сопротивляться, граждане выбирали первое. Такое решение неминуемо приводит к мировой катастрофе. От выбора, который сегодня сделает каждый из нас, зависит быть или не быть войне. Эта книга поможет во многом разобраться, многое переосмыслить…



Третья мировая война слушать на видеосервисе Wink.