Третья книжка праздных мыслей праздного человека. Джером Джером
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Третья книжка праздных мыслей праздного человека. Джером Джером

Третья книжка праздных мыслей праздного человека. Джером Джером (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор355 мин12+
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Сюжет

Очень немного по-настоящему смешных книг. Еще меньше по-настоящему смешных авторов. Вы держите в руках весьма редкий экземпляр именно такой литературы. Джером Клапка Джером… Продолжать? Хорошо. Один из величайших английских писателей-юмористов, немалая часть книг которого пользовалась спросом на континенте даже большим, чем в самой Англии. Или лучше дадим слово самому автору: «Этот маленький томик с любовью и признательностью посвящается моему истинно-дорогому и искренно любимому другу моих добрых и злых дней другу, который в начале нашего ближайшего знакомства хотя и бывал частенько не в ладах со мною, но с течением времени сделался моим лучшим товарищем … другу, который, встречая со стороны моих домашних женского пола особ только неприязненную холодность, а со стороны моего верного пса – недружелюбную подозрительность, да и с моей стороны получая с каждым днем все больше и больше разных незаслуженных огорчений, за все это лишь сильнее и сильнее сгущал вокруг меня атмосферу своей преданности другу, который никогда не упрекает меня в моих недостатках, никогда не занимает у меня денег и никогда не мнит о себе товарищу моих праздных часов, утешителю моих горестей, поверенному моих радостей и надежд, – моей старой и выдержанной трубке.»

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