Третий Всадник мрака. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полубоги не уходят без следа. Они не могут покинуть этот мир, не передав бессмертие и дар… Валькирия умирала… Умирала, раненная мечом, который разит даже бессмертных. Умирала в кухне зауряднейшего из домов, на полу, залитом ее кровью. Рядом с ней лежала Ирка, упавшая с инвалидного кресла и с ужасом и восторгом внимавшая словам неожиданной «гостьи». Отныне Ирка становится валькирией! Нет больше беспомощной калеки! Ей предстоит сразиться с третьим всадником мрака. А вскоре она узнает, что это призрак бывшего властелина мрака Кводнона, выпустивший посланца из-за Жутких Ворот, который и погубил валькирию. Кводнон собирается воплотиться в Мефодия Буслаева. И если это произойдет…



Третий Всадник мрака слушать на видеосервисе Wink.