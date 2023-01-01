Третье правило стрелка. Сергей Мусаниф (книга, 2020) слушать онлайн

Стоящий на грани катастрофы мир можно спасти только в самый последний момент – это один из законов мироздания. Служители Ордена Святого Роланда не имеют права стрелять друг в друга – это четвертое правило стрелка. Никто из служителей Ордена Святого Роланда не должен возвращаться в потерянную обитель – это нулевое правило стрелка. Все неприятности, которые могут произойти, обязательно произойдут – это закон Мэрфи. Любую проблему можно решать творчески – это правило Горлогориуса Хруподианиса… Но когда мир оказывается на краю гибели и ситуация требует решительных мер, каждый сам решает, какие правила и законы ему следует соблюдать,– это и есть Третье правило стрелка.



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