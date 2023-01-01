Трест, который лопнул. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборник вошли смешные и печальные, сентиментальные и искренние рассказы одного из самых читаемых литераторов в мире, мастера короткой формы – О.Генри. Герои его произведений – обычные американцы с их повседневными проблемами и трудностями, счастьем и радостью. Смешные ситуации, в которые �незадачливые герои новелл попадают по собственной прихоти или стечению обстоятельств, и по прошествии века вызывают у нас улыбку.



Трест, который лопнул слушать на видеосервисе Wink.