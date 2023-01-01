Тренинг развития памяти. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Развитие зрительного, тактильного, слухового, вкусового, обонятельного воображения – Секрет запоминания цифровой информации – Упражнения на запоминание текстовой информации – Правила и техника запоминания иностранных слов – Выработка непроизвольного запоминания – Эмоциональная саморегуляция и сброс внутренних зажимов для более эффективного запоминания и самовнушения Вы хотите развить свои творческие возможности, память, выучить иностранный язык за два-три месяца? Предлагаемое методическое пособие, включающее в себя специальные занятия-«игры», тренировки и упражнения, позволит Вам научиться четче и точнее мыслить, раскрепостить свое воображение, натренировать образную память на воспроизводство больших объемов информации, овладеть творческим потенциалом и скрытыми психофизическими возможностями.



Тренинг развития памяти слушать на видеосервисе Wink.