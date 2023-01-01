Тренинг построения карьеры. Нина Рубштейн,Евгений Жидков (книга, 2020) слушать онлайн

Вам скучно на работе? Не видите перспектив и отдачи? Или просто устали? А может, работа отнимает слишком много времени и сил? Тогда эта книга – для вас. Специальные упражнения известных психологов Нины Рубштейн и Евгения Жидкова помогут сделать карьеру быстро и без особых усилий. Уникальный авторский тренинг поможет найти новые решения надоевших проблем, научит получать радость от работы и в итоге приведет к успеху. Приятному взлету по карьерной лестнице теперь ничто не мешает!



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