Тренинг построения карьеры. Нина Рубштейн,Евгений Жидков
Wink
Аудиокниги
Тренинг построения карьеры. Нина Рубштейн,Евгений Жидков

Тренинг построения карьеры. Нина Рубштейн,Евгений Жидков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие240 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Вам скучно на работе? Не видите перспектив и отдачи? Или просто устали? А может, работа отнимает слишком много времени и сил? Тогда эта книга – для вас. Специальные упражнения известных психологов Нины Рубштейн и Евгения Жидкова помогут сделать карьеру быстро и без особых усилий. Уникальный авторский тренинг поможет найти новые решения надоевших проблем, научит получать радость от работы и в итоге приведет к успеху. Приятному взлету по карьерной лестнице теперь ничто не мешает!

Тренинг построения карьеры слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Экономика и бизнес, Саморазвитие
Время
240 мин / 04:00

Рейтинг