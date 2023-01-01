Тренинг по системе Майкла Ньютона. Путешествия вне пространства и времени. Как жить счастливо, используя опыт предыдущих жизней. Майк Линн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в бессмертие! Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал о бессмертии? В детстве все мы без исключения верили, что будем жить вечно. Американский психолог и гипнотерапевт Майкл Ньютон на основе своих многолетних исследований и работы с сотнями пациентов убедительно доказал: смерти нет! И аудиокнига-тренинг психолога Майка Линна, составленная из уникальных авторских практик, основанных на методе Майкла Ньютона, поможет вам на собственном опыте убедиться в этом! Вы избавитесь от страхов, обретете подлинный смысл своей жизни, откроете свое высшее предназначение, узнаете сокровенные тайны собственной души, найдете ответы на беспокоящие вас вопросы, обретете для себя новые источники силы, счастья, вдохновения, здоровья. Вы бессмертны! Вам не нужно верить в это. Скоро вы будете об этом знать – абсолютно точно, со стопроцентной уверенностью. Добро пожаловать к новым горизонтам своего бытия! Прежних границ больше не существует!



Тренинг по системе Майкла Ньютона слушать на видеосервисе Wink.