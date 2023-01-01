Тренинг по системе Джозефа Мэрфи. Сила подсознания для привлечения денег. Александр Бронштейн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впустите энергию богатства в свою жизнь! Джозеф Мэрфи, всемирно известный наставник, открывший миллионам людей тайны изменения реальности при помощи силы подсознания, твердо уверен, что естественное состояния для человека – это процветание и успешность! Автор этой аудиокниги, психолог-прак�тик, предлагает универсальные инструменты для достижения этого состояния, доступные каждому! Благодаря уникальным упражнениям этой аудиокниги-тренинга вам откроются тайны сохранения и приумножения денег. Послушав эту книгу, вы осознаете, что это очень просто – впустить энергию богатства в свою жизнь!



Тренинг по системе Джозефа Мэрфи слушать на видеосервисе Wink.