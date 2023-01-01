WinkАудиокнигиТренинг по системе Джозефа Мэрфи. Сила подсознания для привлечения денег. Александр Бронштейн
Тренинг по системе Джозефа Мэрфи. Сила подсознания для привлечения денег. Александр Бронштейн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие287 мин12+
Сюжет
Впустите энергию богатства в свою жизнь! Джозеф Мэрфи, всемирно известный наставник, открывший миллионам людей тайны изменения реальности при помощи силы подсознания, твердо уверен, что естественное состояния для человека – это процветание и успешность! Автор этой аудиокниги, психолог-прак�тик, предлагает универсальные инструменты для достижения этого состояния, доступные каждому! Благодаря уникальным упражнениям этой аудиокниги-тренинга вам откроются тайны сохранения и приумножения денег. Послушав эту книгу, вы осознаете, что это очень просто – впустить энергию богатства в свою жизнь!
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