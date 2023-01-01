Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя?. Патрик Ренвуазе,Кристоф Морен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ежедневно посредством рекламы потребитель получает более 10 тысяч торговых предложений. Как определить, какие из них попадут точно в цель, а какие пройдут мимо? Эта книга о том, как исследования мозга помогают привлечь внимание покупателя и увеличить продажи. Авторы предлагают эффективные техники создания запоминающихся презентаций, способных оказать влияние на потенциальных клиентов, заставить их принять эмоциональное решение и рационализировать его. «Тренинг по нейромаркетингу» призван повысить способность компаний влиять на сознание потребителей и научить создавать эффективные маркетинговые стратегии.



Тренинг по нейромаркетингу слушать на видеосервисе Wink.