Тренинг по методике Колина Типпинга. Прощайте правильно – исцелите свою жизнь!. Артур Лиман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прекрасное практическое пособие для тех, кто хочет изменить свою жизнь, перестать ходить по кругу и наступать на одни и те же грабли. Любой из нас может жить полноценной, успешной жизнью вне зависимости от стартовых условий! Любому из нас доступны счастье, здоровье, достаток, успех в любой жизненной сфере. Все это возможно при помощи практик Прощения, описанных в книгах Колина Типпинга, Лууле Виилмы, Джозефа Мэрфи и других авторов. Методика Абсолютного Прощения, тренинг по которой предлагается вам в этой аудиокниге, не волшебная палочка, не ритуал в привычном значении этого слова, – это философия жизни, новый подход к решению любых задач. Использовать любые методики, обещающие успех, и ничего не менять в себе – очень часто пустая трата времени, это как пытаться переплыть океан в дырявой шлюпке. Автор тренинга расскажет вам, не как латать старую шлюпку, а как превратить ее в прекрасную прочную бригантину. Изменив свой взгляд на мир, на возможность иначе разрешать проблемы, вы сможете перестать тратить энергию на преодоление негатива и получите возможность заняться по-настоящему интересными для вас делами.



Тренинг по методике Колина Типпинга слушать на видеосервисе Wink.