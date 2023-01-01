Тренинг освобождения души. От безысходности к радости осмысленной жизни. Михаэль Зингер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В считанные недели после своего выхода в свет работа Михаэля Зингера стала самой обсуждаемой в разделе изданий по духовному развитию. Эта книга уже более десяти лет остается в списках мировых бестселлеров. Читательские отзывы – а их больше пяти тысяч (!) в крупнейшем интернет-магазине Amazon.com – полны благодарности автору за то, что он помог разобраться в главных вопросах, которые человечество задает себе на протяжении многих веков: Кто мы? Ради чего живем? Как стать счастливым? Как преодолеть горе и жизненные невзгоды? Как найти в себе силы подняться и идти дальше? Как сделать свою жизнь лучше? По силе воздействия эту книгу сравнивают с трудами Паоло Коэльо, Дипака Чопры, Экхарта Толле и Карлоса Кастанеды. Секрет ее успеха – в простых ответах на самые сложные вопросы!



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