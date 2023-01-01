Треки смерти. Сюсукэ Митио (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЯПОНИИ. ОТ ОБЛАДАТЕЛЯ ГЛАВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЯПОНИИ – ОЯРУ ХАРУХИКО, ЯМАМОТО ИСИРО И НАОКИ; ЛАУРЕАТА 62 ПРЕМИЙ ЯПОНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТЕКТИВНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ; ОБЛАДАТЕЛЯ ГЛАВНОГО ПРИЗА «ТАЙНА ХОНКАКУ». Уникальные детективные загадки, ключи к которым спрятаны и в тексте, и в звуках. Наведите телефон на QR-код в книге и прослушайте аудиозапись, чтобы раскрыть преступление. Молодая певица Юкино найдена мертвой по дороге домой. Ее менеджер Ëсими, у которой жила девушка, раз за разом переслушивает запись дебютного сингла певицы. И ей начинает казаться, что она слышит голос Юкино, говорящей о том, кто виновен в ее смерти. Тем временем к Ëсими приезжает отец девушки, чтобы забрать ее вещи… Судзуки потерял свой капитал на фондовой бирже. Однажды он приходит на семинар для тех, кто хочет разбогатеть, и узнает в лекторе человека, совершившего нераскрытое преступление, о котором известно Судзуки. Что же он предпримет? Школьник вынужден переехать из Токио в провинцию к своим бабушке и дедушке. Здесь у него появляется закадычный друг по прозвищу Сверчок. Но их дружбе не суждено продлиться долго… Преподаватель химии и биологии увлечен своей студенткой. Подобно сталкеру, он начинает следить за ней. И вскоре понимает, что в ее жизни не все благополучно… Жена сына известного художника Такидзава Сёити Рэна нашла мужа мертвым и выбросилась из окна собственной квартиры. Но так ли все было на самом деле? Подслушай убийство… _______________________________________________________ СЮСУКЭ МИТИО родился в префектуре Хёго. Один из самых популярных японских писателей детективов нового поколения. Дебютировал в 2004 году и с тех пор получил множество престижных книжных премий. Лауреат 62 премии Японской ассоциации детективных писателей, обладатель главного приза «Тайна Хонкаку» (яп. Honkaku Misuteri), премии Ояру Харухико, премии Ямамото Исиро и премии Наоки. Интересные факты: Автор сам записывал звуки для аудиофайлов и однажды отправился ночью бегать на стадион, чтобы записать звук бега по гравию. Также он и автор текста и музыки песни, а с певицей, которая ее исполняет, он познакомился на улице.



Треки смерти слушать на видеосервисе Wink.