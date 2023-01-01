Требуется приспешник. Лилия Альшер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Психотерапевтическое чтиво для всех, кто отчаялся найти работу! Легкая и ироничная история о том, каково это – работать помощницей главного злодея волшебной вселенной. Для фанатов романа «Ассистентка злодея» Ханны Николь Мерер. Иронично, что найти работу можно только с опытом работы. Особен�но если влиятельный папа против твоей самостоятельности. А уж со свеженьким дипломом некроманта-теоретика шансы трудоустроиться вообще стремятся к нулю. Так что хвататься нужно за любую возможность. Даже сомнительную, даже ассистенткой главного злодея столицы. Даже если этот самый злодей против! Как это «мы вам перезвоним»?



Требуется приспешник слушать на видеосервисе Wink.