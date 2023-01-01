Травник. Наталья Буланова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Травник» – роман Натальи Булановой, жанр любовное фэнтези, детективное фэнтези, русское фэнтези. Майю, сыщицу королевского отдела магпреступлений, никто не учил, как жить с необычным даром. А главное – как избежать разоблачения. Способность она считает проклятием, что оставляет на коже витиеватый узор родимого пятна, и знает – секрет раскроется в любой момент. Приближается время Зимнего Бала, и открытое платье выставит напоказ тайны девушки. На очередном задании судьба сталкивает ее с травником, подозреваемым, который знает о даре люмии больше нее. Майя оказывается перед выбором: вывести Трияна из ряда подозреваемых, и убрать рисунок с кожи, или же сдать преступника коллегам и быть разоблаченной. Но тогда травник потянет под воду двоих.



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