Травить нельзя остановить. 25 школьных историй о том, как защитить себя и друзей. Елена Серая,Анастасия Никитина-Фисун (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Школьная жизнь – не только про первую любовь и дружбу на всю жизнь, но и про поиск и принятие себя. Поэтому молодые люди часто сталкиваются с травлей, или буллингом. Причиной может быть как яркий цвет волос или фамилия, так и неполная семья или ограниченные возможности здоровья. Эта книга в форме дневника чуткого и отзывчивого мальчика по имени Вася научит, как постоять за себя в трудной ситуации, почему стоит бороться за мечты и к кому обратиться, если справиться своими силами не получается. Дополненная советами психолога и юриста, она поможет каждому: жертве буллинга, тому, кто наблюдал за травлей со стороны или даже травил других. Авторы, которым не хватило совета и поддержки, когда травили их, теперь протягивают руку помощи вам.



Травить нельзя остановить слушать на видеосервисе Wink.