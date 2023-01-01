Транспорт: Самолеты. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература71 мин0+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Но где бы ни находились ребята, у них всегда есть возможность задать непростой вопрос знаменитому эрудиту Анатолию Вассерману и получить на него подробный ответ.
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