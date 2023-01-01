Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать. Дмитрий Портнягин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Портнягин – простой парень родом из Тынды, который рано потерял отца и, оказавшись в сложной ситуации, в окружении людей без целей, смог поднять себя за шиворот и привести к своей мечте – быть богатым и знаменитым. Его путь – дорога постоянных вызовов самому себе, суровых уроков и важных выводов. В книге Дмитрий раскрывает всего себя перед читателями, показывает свои хорошие стороны и не очень, делится внутренними переживаниями и одновременно зажигает сердца своей невероятной энергетикой, лидерским мышлением, вдохновляет на достижение высоких результатов. По ходу повествования Дмитрий выводит 35 собственных правил для достижения наилучших результатов в бизнесе, они выделены в виде ключей к главам. Это эссенция его десятилетнего невероятного опыта в собственном бизнесе. Если вам не хватает мотивации, ресурсов, понимания того, как создать бизнес с нуля и раскрутить его до лидерских позиций на рынке, как начать новую жизнь, о которой всегда мечтали, – эта книга лучший подарок, который вы можете себе сделать.



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