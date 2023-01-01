Трансформатор 2. Как развить скорость в бизнесе и не сгореть. Дмитрий Портнягин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Портнягин – автор самого популярного бизнес-канала на YouTube (1,35 миллиона подписчиков) и самой успешной бизнес-книги в России. Более 200 тысяч экземпляров первой книги Дмитрия Портнягина «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» были проданы за год после старта продаж, и это абсолютный рекорд для бизнес-литературы в России. Но Дима не тот человек, который останавливается на высоком результате, даже если это лучший результат. Вторая книга, по мнению редакции, существенно превосходит первую по количеству важных инсайтов и кейсов. Она очень откровенная, глубокая и в то же время в ней чувствуется невероятная сила и большой практический опыт автора. Эта книга – толчок вперед такой силы, что можно улететь прямо в космос. Она про то, как увеличивать свой результат в геометрической прогрессии, развиваться сразу в нескольких направлениях и превращать серьезные проблемы в большие успехи.



Трансформатор 2 слушать на видеосервисе Wink.