Трамп и его политика. Выпуск 1. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Дональд Трамп признал Иерусали�м столицей Израиля. Почему? И откуда вообще взялась эта проблема? – Американское посольство откроется в Иерусалиме. Почему только сейчас? – Трамп и Ким встретились. Почему от души не отлегло – Чего боится Ким Чен Ын – О чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп



Трамп и его политика слушать на видеосервисе Wink.