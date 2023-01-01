WinkАудиокнигиТрагедия с «Короско». Артур Конан Дойл
Трагедия с «Короско». Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения331 мин12+
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Сюжет
Несколько представителей европейской цивилизации отправляется в томное путешествие по Нилу на пароходе «Короско» . Кто-то желает убить время, а кому-то и вправду интересна история и древние руины Египта дохристианской эпохи… Но никто из пассажиров не ступил бы на трап, знай они, что ждет их в�переди.
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