Трагедия с «Короско». Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Несколько представителей европейской цивилизации отправляется в томное путешествие по Нилу на пароходе «Короско» . Кто-то желает убить время, а кому-то и вправду интересна история и древние руины Египта дохристианской эпохи… Но никто из пассажиров не ступил бы на трап, знай они, что ждет их в�переди.



Трагедия с «Короско» слушать на видеосервисе Wink.