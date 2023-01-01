WinkАудиокнигиТрагедия плоскогорья Суан. Александр Грин
Трагедия плоскогорья Суан. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика110 мин12+
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Сюжет
«В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разостлал тени под неуклюжей старинной мебелью. Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сн�а боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем…»
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