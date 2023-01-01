WinkАудиокнигиТрагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 5 и 6. Радио «Комсомольская правда»
Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 5 и 6. Радио «Комсомольская правда» (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Приключения, Ужасы и мистика23 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Писатель Николай Андреев исследовал свидетельства и документы и написал книгу
Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году слушать на видеосервисе Wink.