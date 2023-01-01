Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. Зигмунд Фрейд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами одно из основополагающих для теории психоанализа произведений Зигмунда Фрейда, оказавшее влияние на дальнейшее развитие психологии и психоаналитической теории. В книге «Тотем и табу» Фрейд обращается к истокам зарождения культуры и религии и сравнивает верования первобытного ч�еловека с фантазиями душевнобольных людей. Эта книга поможет вам разобраться в непростом устройстве человеческой психики, формировании важнейших психических процессов и возникновении отклонений.



Тотем и табу слушать на видеосервисе Wink.