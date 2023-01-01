Тоска по лобзику. Маша Вайсман (книга, 2020) слушать онлайн

Перед нами невероятно смешной и трогательный рассказ школьника Филиппа обо всем на свете! Да и как тут не поделиться своими мыслями и историями, если ты живешь в «семье сумасшедших». Ведь в этой семейке каждый немножечко «болен»: папа – книгами, мама – танцами, сестра – записками и новыми тетрадями, дедушка – игрушечной железной дорогой, бабушка – колбасками и сосисками… Кипит жизнь и в школе. Филипп мечтает путешествовать по свету на уроках географии, ездить на раскопки на уроке истории, собирать гербарии на биологии и, наконец, вырезать лобзиком на уроке труда. Но, увы, этого не произошло. Зато произошло много другого… Маша Вайсман пишет просто, ясно и смешно обо всем, что так хорошо известно детям: о детских печалях и радостях, трудностях и тайных желаниях. Вот уже слышишь как шуршит листьями яблоня, позвякивает висюльками хрустальная люстра в театре и чувствуешь, как уютно пахнет домашними блинчиками…



Тоска по лобзику слушать на видеосервисе Wink.