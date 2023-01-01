Тоннель. Яна Вагнер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Герметичный роман-катастрофа о людях, запертых под землей. Несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми под Москвой-рекой. Причина неизвестна, спасение не приходит. Мир за пределами тесных бетонных стен исчезает, оставляя лишь тьму: тоннеля и человеческого сердца. Это одна из самых ожидаемых книг не только года, но и последнего пятилетия. После того, как написанный в 2011 году роман Яны Вагнер «Вонгозеро» предсказал пандемию, новые книги писательницы ждут с трепетом, не только предвкушая удовольствие, но и тревожно заглядывая в будущее. Рискнете услышать новое пророчество от Яны Вагнер? Яна Вагнер – российская писательница, переводчица и журналистка. Роман «Вонгозеро», переведенный на 12 языков, вошел в лонг-листы премий «НОС» и «Национальный бестселлер» и стал финалистом премий Prix Bob Morane и Grand Prix des lectrices de Elle. А экранизация романа, сериал «Эпидемия», вошла в топ-10 самых популярных зарубежных сериалов года Netflix. Права на экранизацию «Тоннеля» были куплены еще до публикации! Над аудиокнигой команда издательства «Вимбо» работала в тесном взаимодействии с автором. С Яной согласовывались все голоса, она принимала участие в разбивке материала по сценам для аудиоверсии. А одну из ролей – рассказчика – писательница мастерски исполнила сама, окрасив текст бесценной авторской интонацией. Кроме Яны Вагнер захватывающую историю герметичного триллера рассказали: Виктория Исакова, Данил Стеклов, Макар Запорожский, Григорий Перель, Кирилл Радциг, Александр Феклистов и Анастасия Шумилкина. Пресса о книге: «Действие занимает чуть больше суток, за это время люди успевают потерять и снова обрести надежду, а Яна Вагнер – показать, как устроено и функционирует общество»,– Наталья Ломыкина «Сейчас любой текст о Яне Вагнер принято ритуально начинать с того, что это та самая писательница, сериал по книге которой похвалил Стивен Кинг. Впрочем, любой, кто открывает ее книги, может разобраться и без Кинга – они увлекательны, динамичны, крепкий сюжет в них уживается с хорошим языком. А еще, что важно в случае с „Тоннелем“, права на экранизацию которого уже проданы, Яна Вагнер умеет создавать саспенс и вселять страх, часто работая именно с сеттингом замкнутого или ограниченного пространства»,– Максим Мамлыга Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Тоннель слушать на видеосервисе Wink.