Тонкое строение человека. Часть 1. Олег Торсунов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Давно забытая идея о том, что физическое состояние человека тесно связано с эмоциональным, становится все более актуальной. Часто ли мы задумываемся насколько осознанность человека влияет на его здоровье? К.м.н. О.Г. Торсунов считает, что самым непосредственным образом. Но сначала необходимо познакомиться с собой и закономерностями этого мира. Освоив этот материал, вы не только поймете, как устроена наша психика, но научитесь слышать голос своего тела и предупреждать многие проблемы со здоровьем.



Тонкое строение человека слушать на видеосервисе Wink.