Тонкое строение человека. Часть 1. Олег Торсунов
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Тонкое строение человека. Часть 1. Олег Торсунов

Тонкое строение человека. Часть 1. Олег Торсунов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Саморазвитие680 мин16+

Сюжет

Давно забытая идея о том, что физическое состояние человека тесно связано с эмоциональным, становится все более актуальной. Часто ли мы задумываемся насколько осознанность человека влияет на его здоровье? К.м.н. О.Г. Торсунов считает, что самым непосредственным образом. Но сначала необходимо познакомиться с собой и закономерностями этого мира. Освоив этот материал, вы не только поймете, как устроена наша психика, но научитесь слышать голос своего тела и предупреждать многие проблемы со здоровьем.

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