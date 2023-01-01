Том Сойер за границей. Марк Твен (книга, 1894) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию книгу Марка Твена «Том Сойер за границей», повествующую о дальнейших приключениях любимых героев многих поколений детей – Тома Сойера и Гека Финна. Гек рассказывает о том, как друзья из-за чрезмерного любопытства Тома вместе с негром Джимом отправляются в путь оздушном шаре. Им приходится преодолеть множество испытаний за время полeтанад Америкой, Атлантическим океаном, пустыней Сахара и Египтом.



Том Сойер за границей слушать на видеосервисе Wink.