Толлеус. Учитель – ученик. Анджей Ясинский,Дмитрий Коркин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет третью аудиокнигу популярной серии Анджея Ясинского и Дмитрия Коркина – «Толлеус. Учитель – ученик». Книга прочитана популярным актером, режиссером, сценаристом и известным актером дубляжа Юрием Титовым. Кордосский искусник Толлеус с учеником из-за непогоды застряли в глухой деревне. Казалось бы, в эти дни вынужденного безделья отдыхай да занимайся делами, которые давно ждут своего часа. Только не тут-то было – ни Палата защиты империи Кордос, ни «Недремлющее Око» не потеряли искусника из вида. Но и без этого врагов хватает – буквально все так и норовят если не убить, то как минимум использовать его в своих целях. При этом постепенно выясняется, что все вокруг совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Странности и загадки постепенно сплетаются в тугой клубок, распутать который становится жизненно важным. Юрий Титов популярный актер, режиссер, сценарист и известный актер дубляжа, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. ©



Толлеус слушать на видеосервисе Wink.