Толкование сновидений. Зигмунд Фрейд (книга, 2020) слушать онлайн

"Толкование сновидений" Фрейд считал рубежом в своем творчестве, поскольку теория снов позволила психоанализу выйти на новый уровень. Он считал: «кто не умеет объяснить себе возникновение сновидений, тот напрасно будет стараться понять различного рода фобии, навязчивые мысли, бредовые идеи…» Прослушав эту книгу, вы поймете, что такое сновидение, зачем оно нужно, какие предметы и события наиболее часто встречаются в снах взрослых и что они означают.



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