Толкование на Евангелие от Луки. Феофилакт Болгарский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Классический труд святоотеческой экзегезы – Толкование Евангелия Блаженного Феофилакта Болгарского было составлено архиепископом орхидским Феофилактом в конце одиннадцатого – начале двенадцатого века нашей эры. В книгу вошли толкования всех четырех Евангелий: толкование Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Вскоре после создания Толкование Евангелия было переведено на русский язык. На Руси Толкование на Евангелие неоднократно издавалось в традиционном книжном варианте, начиная с четырнадцатого века под названием «Благовестник».



Толкование на Евангелие от Луки слушать на видеосервисе Wink.