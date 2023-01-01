Только попробуй уйти. Ася Лавринович (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Новинка от Аси Лавринович! Саша Мухина надеется летом поехать с подругами в Турцию. Но неожиданно вместо путешествия на море отец отправляет ее в незнакомую деревню. Придется делить комнату с младшим братом, отказаться от телефона и интернета, а с утра ходить на колонку за водой. Настоящая ка�тастрофа! Ничто уже не скрасит испорченные каникулы, разве что симпатичный парень, живущий по соседству. Да и деревня не совсем обычная. Это место скрывает мистическую тайну, которую Саше предстоит как можно скорее разгадать.





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