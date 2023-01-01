Токийская головоломка. Содзи Симада (книга, 1992) слушать онлайн

Сюжет

ПРОДОЛЖЕНИЕ КУЛЬТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЗАГАДКИ «ТОКИЙСКИЙ ЗОДИАК». ТАЙНА, ПРОПИТАННАЯ БЕЗУМИЕМ. Киёси Митараи вызван на поединок. Интеллектуальный поединок в форме необычной головоломки. Вызов бросил Такэхико Фуруи, профессор факультета естественных наук Токийского университета, уверенный, что сможет обыграть знаменитого сыщика. Спор разгорелся из-за в высшей степени странных записок человека по имени Тота Мисаки, с детства одержимого романом «Токийский Зодиак». Мисаки мечтал повторить эксперимент из книги: сложение нового человека из разных тел. Он описывает, как осуществил свою мечту, пережив перед этим ряд совершенно невозможных приключений. Как узрел начало конца света. Как оказался среди людей, говорящих цифрами. Как встретился с человекоподобными животными. Наконец, как ему откусил руку… динозавр, а та потом выросла снова, хотя и сильно короче прежней. У Фуруи нет сомнений: записки – плод чудовищного повреждения психики, и он берется поставить по ним диагноз. Однако Митараи считает иначе: кажущиеся безумными события произошли на самом деле. Теперь нужно это доказать. А ведь даже его друг Исиока думает, что это неосуществимо… Кто же победит в этой игре? «Бог Загадки» – так называют Содзи Симаду в Японии. Обладатель литературной премии № 1 в Японии – «Японской детективной литературы». Член элитной группы японских писателей Red Circle Authors. Несколько десятков миллионов книг, проданных в одной только Азии.



Токийская головоломка слушать на видеосервисе Wink.