Точное изложение православной веры. Преподобный Иоанн Дамаскин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фундаментальный труд «ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ» [ок. 720] – первое систематическое изложение православного вероучения. Сочинение Иоанна Дамаскина до сих пор остается основной символической книгой православия, главным источником основ христианского учения для православной Церкви. Это произведение – высказывания преподобного Иоанна, касающиеся общих положений веры, Церкви, морали и нравственности, последовательное и стройное рассмотрение учения о Боге, Троице, сотворении мира, ангелах и бесах, видимой природе и рае, о человеке, его свойствах и Божием провидении. Иоанн ДАМАСКИН [ок. 680 – ок. 780] – преподобный святой, крупнейший византийский богослов и проповедник, борец за православие, знаменитый писатель, церковный поэт и философ, один из последних великих отцов Восточной церкви.



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