Точка орбитального удара. Алекс Орлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Далекое будущее… В городской полиции Томас Брейн не прижился. Слишком уж хорошо подготовлен, и еще неизвестно, кто он на самом деле – энергичный инициативный варвар или агент ИСБ? Чтобы разобраться, высокие покровители городской наркомафии настояли на переводе выскочки в свои вотчины – уж т�ам-то его тайные связи всплывут наружу. И вот Брейн в далеком приморском захолустье, в долине, где правят банды, где держат власть джунгарские наместники, где в его гарнизоне всего один подчиненный, да и тот – пьяница. Но оказывается, можно выжить и здесь, опираясь на опыт, смекалку и… мортиру по имени «Маргарита»…



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