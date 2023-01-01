Тьма между нами. Джон Маррс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы когда-нибудь злились на родителей за то, что они бесцеремонно лезут в ваши дела? Или думали, что помогаете своим детям, хотя на самом деле портили им жизнь? Вот к чему это иногда приводит… Кажется, расплата Мэгги – ужасна. Кажется, ее вина перед дочерью Ниной – ужасна вдвойне. Тьма пролегла между ними. Каждые два дня женщины ужинают вместе. А потом дочь отводит Мэгги на чердак, в «воронье гнездо», и приковывает цепью к полу. Это – возмездие. Мать сделала то, чего дочь ей никогда не простит. Ни-ко-гда. Пусть до смерти гниет в этой темной каморке с глухими стенами и небьющимися окнами, с тяжелой цепью на лодыжке. Столь велика ненависть дочери. Но есть то, чего Нина не знает. И мать никогда не расскажет ей – даже ценой своей жизни. Ведь в их доме правда опаснее лжи…



Тьма между нами слушать на видеосервисе Wink.